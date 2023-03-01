Не пропустите! Стало известно, кто организует три ярмарки в Ласнамяэ

„После знакомства с предложениями потенциальных подрядчиков мы выбрали организатора трёх наших ярмарок. Это отличная новость для всех, ведь теперь можно начинать подготовку к этим мероприятиям“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что теперь потенциальные продавцы могут связываться с организатором ярмарок и договариваться об участии в мероприятиях.

Весенняя ярмарка запланирована на 13 мая с 11.00 до 16.00, а фестиваль пирожков пройдет 15 июля с 11.00 до 16.00. И весенняя ярмарка, и фестиваль пирожков состоятся в парке Паэ. Осенняя ярмарка запланирована на 7 октября с 11.00 до 16.00 в парке Тондилоо.

Торговцы могут связаться с организатором ярмарок Domino OÜ по электронной почте info@domino.ee , либо позвонив по телефону 529 2635.

При выборе товаров и услуг на весенней и осенней ярмарках продавцам следует учитывать характер публичного мероприятия. Рекомендуемый ассортимент товаров: продукция фермерских и садовых хозяйств, эстонские продовольственные и промышленные товары, цветы, растения, ремесленные изделия и т. д. В случае фестиваля пирожков 60% продавцов должны заниматься продажей пирожков и другой выпечки, а остальные могут продавать другие товары.

Ярмарка является безалкогольной, что подразумевает запрет на продажу любых алкогольных напитков. Также строго запрещена продажа подержанных товаров, предметов с национальными или военными отличительными знаками иностранных государств и оружия.