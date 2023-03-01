МНЕНИЕ | Россия атакована украинскими дронами. Почему не работают средства ПВО?(3)
Последний день зимы запомнится жителям России, как „день атаки дронов“. С самого утра из разных уголков страны поступали новости о том, как где-то, что-то взрывалось после прилета украинских беспилотников. Таких атак будет все больше, а удивленные россияне скоро узнают о том, что война с Украиной не просто идет уже второй год. Она придет в каждый дом и откроет глаза многим на сложившуюся реальность, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
Все началось издалека. Утром 26 февраля прогремело два взрыва на белорусском военном аэродроме в Мачулищах, где базируются российские истребители-бомбардировщики, а главное, самолет дальней радиолокационной разведки А-50 (комплекс слежения и обнаружения наземных целей, НАТОвский аналог – система АВАКС). Официальный Минск сразу набрал в рот воды и не комментировал произошедшее. Но в нынешний век „шила в мешке не утаишь“ и в соцсетях писали, что после взрывов местные силовики блокировали местность и автомобильные дороги, устроив тотальную проверку документов и автомашин.