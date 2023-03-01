Мнение
01.03.2023, 14:45

МНЕНИЕ | Россия атакована украинскими дронами. Почему не работают средства ПВО?

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Фронт уже подбирается к столице России
Сергей Ковальченко
журналист
Беспилотник, упавший в окрестностях Коломны
Беспилотник, упавший в окрестностях Коломны
ФОТО: Соцсети

Последний день зимы запомнится жителям России, как „день атаки дронов“. С самого утра из разных уголков страны поступали новости о том, как где-то, что-то взрывалось после прилета украинских беспилотников. Таких атак будет все больше, а удивленные россияне скоро узнают о том, что война с Украиной не просто идет уже второй год. Она придет в каждый дом и откроет глаза многим на сложившуюся реальность, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Все началось издалека. Утром 26 февраля прогремело два взрыва на белорусском военном аэродроме в Мачулищах, где базируются российские истребители-бомбардировщики, а главное, самолет дальней радиолокационной разведки А-50 (комплекс слежения и обнаружения наземных целей, НАТОвский аналог – система АВАКС). Официальный Минск сразу набрал в рот воды и не комментировал произошедшее. Но в нынешний век „шила в мешке не утаишь“ и в соцсетях писали, что после взрывов местные силовики блокировали местность и автомобильные дороги, устроив тотальную проверку документов и автомашин.

Стали просачиваться сведения о том, что взрывом повредило тот самый А-50, который всякий раз взлетал, перед тем, как начинались массовые ракетные обстрелы Украины. В соцсетях пишут, что оборудование самолета повреждено и он не сможет в ближайшее время летать. Уже 28 февраля появились спутниковые снимки аэродрома, на которых российский А-50 находится в другой части стоянки без видимых повреждений, но, во-первых, повреждения могли ловко замаскировать, а во—вторых, с 26 числа этот самолет ни разу не поднимался в воздух. Самая распространенная версия происшедшего – это атака при помощи дронов, которую проморгало ПВО. В результате, один из шести имеющихся на вооружении воздушно-космических сил РФ, модернизированных А-50, предположительно, оказался выведенным из строя.

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