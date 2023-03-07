Горькие плоды нового семейного пособия. „Это не мыльная опера, это реальная жизнь“

В первый рабочий день этого года мать троих детей Пирет (имя изменено - ред.) получила письмо от адвоката своего бывшего мужа с требованием уменьшить размер алименты на детей. После развода Пирет одна воспитывает детей, муж живет отдельно.

Настаивать на уменьшении алиментов позволяет вступившая в силу с февраля поправка к Закону о семейных пособиях: при расчете алиментов может быть учтено увеличившееся семейное пособие. Отныне месячная ставка пособия для многодетной семьи, в которой воспитывается от трех до шести детей, составляет 650 евро. Если ранее родитель, оставивший семью с тремя детьми, должен был выплачивать детям определенную сумму, то теперь он может потребовать уменьшения размера алиментов.