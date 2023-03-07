Новости Эстонии
07.03.2023, 08:40

Горькие плоды нового семейного пособия. „Это не мыльная опера, это реальная жизнь“

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ОБРАЩЕНИЯ В СУД: В прошлом году в два раза увеличилось количество обращений в суд с требованием уменьшить размер алиментов. Судья Пярнуского уездного суда Леаника Тамм связывает это со вступившим в силу с февраля этого года новым порядком выплаты семейного пособия и алиментов.
ОБРАЩЕНИЯ В СУД: В прошлом году в два раза увеличилось количество обращений в суд с требованием уменьшить размер алиментов. Судья Пярнуского уездного суда Леаника Тамм связывает это со вступившим в силу с февраля этого года новым порядком выплаты семейного пособия и алиментов.
ФОТО: LightField Studios | Shutterstock

В этом году вступила в силу поправка к Закону о семейных пособиях, в наибольшем выигрыше оказались „идеальные“ семьи. Однако качество жизни многих детей в Эстонии может не улучшиться, а ухудшиться, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

В первый рабочий день этого года мать троих детей Пирет (имя изменено - ред.) получила письмо от адвоката своего бывшего мужа с требованием уменьшить размер алименты на детей. После развода Пирет одна воспитывает детей, муж живет отдельно.

Настаивать на уменьшении алиментов позволяет вступившая в силу с февраля поправка к Закону о семейных пособиях: при расчете алиментов может быть учтено увеличившееся семейное пособие. Отныне месячная ставка пособия для многодетной семьи, в которой воспитывается от трех до шести детей, составляет 650 евро. Если ранее родитель, оставивший семью с тремя детьми, должен был выплачивать детям определенную сумму, то теперь он может потребовать уменьшения размера алиментов.

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