В марте пенсии поступят на счета не как обычно
Обычно датой выплаты пенсий является 5 число каждого месяца. В марте, как до этого в феврале, это число выпало на воскресенье, поэтому и в этом месяце пенсии будут выплачены с 3 по 6 число.
Кати Кюмник, руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования, объясняет, что хотя законом не установлена дата, когда пенсия должна поступить на банковский счет, стало привычным то, что это происходит 5-го числа. „Мы начали производить пенсионные выплаты на базе новой информационной системы. В этой связи часть выплат может быть произведена в пятницу вечером и некоторые люди могут получить пенсию в понедельник. Это зависит от того, в каком банке у человека открыт счет и как часто производятся переводы между банками. Большинство пенсионеров получит пенсию в пятницу“, — говорит Кюмник.
В доставке пенсий на дом изменений в марте нет - она начнется 5-го числа.
Департамент социального страхования обращает внимание на то, что задержка в выплате пособий и пенсий приводит к увеличению количества обращений к нам, поэтому время ожидания своей очереди на линии инфотелефона и в бюро обслуживания клиентов может быть дольше обычного.
Департамент социального страхования выплачивает пенсию примерно 320 000 человек на общую сумму 197 971 598 евро.