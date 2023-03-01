МНЕНИЕ | Игорь Калакаускас: двусмысленная затея создала еще одно напряжение в обществе

Не знаю, кому пришло в голову организовать это странное танковое турне, но мне эта затея кажется глупой и провокационной. Только не берусь судить, чего в ней больше – глупости или желания спровоцировать людей. В Эстонии, принявшей „эстафету“, выставка военного экспоната совпала с началом выборов в Рийгикогу, и это не могло не повлиять на общий фон, считает Игорь Калакаускас.