МНЕНИЕ | Игорь Калакаускас: двусмысленная затея создала еще одно напряжение в обществе(33)
Не знаю, кому пришло в голову организовать это странное танковое турне, но мне эта затея кажется глупой и провокационной. Только не берусь судить, чего в ней больше – глупости или желания спровоцировать людей. В Эстонии, принявшей „эстафету“, выставка военного экспоната совпала с началом выборов в Рийгикогу, и это не могло не повлиять на общий фон, считает Игорь Калакаускас.
Не вижу необходимости доказывать всем свое негативное отношение к российской агрессии – я это сделал через пару дней после того, как эта агрессия перешла в активную военную фазу. Я действительно считаю, что определенная часть эстоноземельцев (преимущественно это русскоязычные жители) не до конца осознают масштаб развернувшейся в Украине трагедии. Однако решение выставить на главной площади страны поверженный танк не увеличит число тех, кто однозначно осуждает путинскую войну.