Мнение
01.03.2023, 11:02

МНЕНИЕ | Игорь Калакаускас: двусмысленная затея создала еще одно напряжение в обществе

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Игорь Калакаускас
преподаватель истории, публицист
Karikatuur 2
Karikatuur 2
ФОТО: Erki Evestus | Delfi Meedia

Не знаю, кому пришло в голову организовать это странное танковое турне, но мне эта затея кажется глупой и провокационной. Только не берусь судить, чего в ней больше – глупости или желания спровоцировать людей. В Эстонии, принявшей „эстафету“, выставка военного экспоната совпала с началом выборов в Рийгикогу, и это не могло не повлиять на общий фон, считает Игорь Калакаускас.

Не вижу необходимости доказывать всем свое негативное отношение к российской агрессии – я это сделал через пару дней после того, как эта агрессия перешла в активную военную фазу. Я действительно считаю, что определенная часть эстоноземельцев (преимущественно это русскоязычные жители) не до конца осознают масштаб развернувшейся в Украине трагедии. Однако решение выставить на главной площади страны поверженный танк не увеличит число тех, кто однозначно осуждает путинскую войну.

Российская пропаганда начала обрабатывать население сопредельных стран пару десятилетий назад. В Эстонии результат действия этой „мягкой силы“ был продемонстрирован в апреле 2007 года. Как это часто бывает, власть в своем желании противодействовать мощному информационному натиску восточного соседа попыталась найти самые простые решения. Такие вот „простые“ решения, как правило, малозатратны и поэтому не имеют долговременного эффекта.

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