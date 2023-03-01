В тяжелой аварии погиб велосипедист(18)
О тяжелой аварии в Центр тревоги сообщили сегодня утром в 8:37. По первоначальным данным, как фургон Renault, так и велосипедист двигались по шоссе Тарту-Ильматсалу-Рыху в сторону Рахинге, когда по пока неизвестной причине фургон наехал на двигавшегося впереди него велосипедиста. Столкновение было настолько сильным, что ехавший на велосипеде мужчина скончался на месте происшествия.
На месте происшествия полиция установила, что водитель фургона был трезв и имеет водительские права. Степень трезвости велосипедиста выяснится в ходе экспертизы, и более точные обстоятельства ДТП выяснит полиция в ходе дальнейшего делопроизводства. Авария произошла на второстепенной дороге с асфальтовым покрытием, где дорожные условия были хорошими, и в момент ДТП на улице было уже светло.