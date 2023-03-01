Полиция ошибочно объявила мужчину умершим. Скорбящие близкие узнали правду только на похоронах и были шокированы

Вечером 7 февраля Светлана (имя изменено, но известно редакции) и ее муж находились дома и все было хорошо, пока в их квартиру по домофону не позвонили полицейские. „У нас есть соседи наверху, которые не очень хорошо ладят друг с другом. Мы подумали, что, может, это как-то связано с тем, что поступила жалоба и они пришли узнать, что происходит“, — вспоминает Светлана.