01.03.2023, 13:15
Полиция ошибочно объявила мужчину умершим. Скорбящие близкие узнали правду только на похоронах и были шокированы
„Честно говоря, я очень боялась. Я никогда раньше не видела покойника, а здесь это был мой родной отец“, — описала Светлана свои эмоции перед похоронами. Тем не менее, она все-таки подошла к гробу, чтобы попрощаться. Но вместо отца увидела там совершенно чужого человека, пишет Eesti Päevaleht.
Вечером 7 февраля Светлана (имя изменено, но известно редакции) и ее муж находились дома и все было хорошо, пока в их квартиру по домофону не позвонили полицейские. „У нас есть соседи наверху, которые не очень хорошо ладят друг с другом. Мы подумали, что, может, это как-то связано с тем, что поступила жалоба и они пришли узнать, что происходит“, — вспоминает Светлана.