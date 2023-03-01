ГРАФИК | В прошлом году спад экономики Эстонии составил 1,3%

По-прежнему сокращается и частное потребление (-1,9%), что является самым слабым результатом после первого квартала 2021 года. Быстрее всего снизились затраты домохозяйств на образование, прочие товары и услуги, а также на обустройство дома. Существенное снижение наблюдалось также в затратах на продукты питания и здравоохранение. Некоторые группы затрат, напротив, показали рост, несмотря на быструю инфляцию. Заметнее всего увеличились расходы на рестораны и отели, а также на отдых и культуру. „В итоге можно сказать, что сокращение наблюдалось скорее в расходах на товары, а увеличились прежде всего расходы на услуги проведения отдыха“, — отметил ведущий аналитик.

Мюйрсепп отметил, что в четвертом квартале экономический спад стал более масштабным, рост наблюдался лишь в отдельных отраслях. Основной отраслью, оказавшей положительное влияние, стало сельское хозяйство. В некоторой степени развитию экономики способствовали также искусство, развлечение и отдых, услуги по проживанию и питанию, а также государственное управление и оборона. Основной отраслью, замедлявшей рост экономики, стала отрасль информации и связи. Отрицательное влияние на экономику оказали и все остальные крупнейшие отрасли: операции с недвижимым имуществом, строительство, обрабатывающая промышленность и торговля. Профессиональная, научная и техническая деятельность, которая часто являлась одной из движущих сил экономики, также оказала заметное отрицательное влияние. „Хотя на бумаге предприятия и демонстрируют сильный рост, это обусловлено быстрым ростом цен. Исключая влияние этого роста, объемы экономики все же сократились“, — объяснил Мюйрсепп.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в четвертом квартале 2022 года ВВП увеличился в текущих ценах на 11,9%. „Хотя в конце года стремительная инфляция показала некоторые признаки замедления, ее влияние на экономический рост все же осталось практически на том же уровне, что и в предыдущие периоды. Исключая влияние ценовых факторов, существенно уменьшилось как поступление налогов, так и добавленная стоимость“, — добавил Мюйрсепп.

В конце года стало сокращаться также потребление правительственного сектора (на 1,3%). На фоне остальной экономики в четвертом квартале выделились инвестиции, которые увеличились на целых 13,1%. Наибольшее влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в транспортные средства (164%), в другие здания и сооружения (20%), а также инвестиции домохозяйств в жилые помещения (29%). Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в прочие машины и оборудование (-34%).

Мюйрсепп подчеркнул, что отрицательные тенденции не обошли стороной и внешнюю торговлю. Экспорт уменьшился на 6,5%, рост импорта замедлился и остался на уровне 3,3%. В товарообмене наблюдалось уменьшение как экспорта, так и импорта. Более всего на экспорт и импорт повлияли электроэнергия, сырая нефть и природный газ, химическая продукция, а также компьютерное и электронное оборудование. Если в экспорте услуг был отмечен незначительный спад (-0,7%), то в импорте услуг продолжился быстрый рост (15,7%). Наибольшее влияние здесь оказали компьютерные услуги и различные транспортные услуги.

По сравнению с прошлым кварталом откорректированный посезонно ВВП упал на 1,6% и в сравнении с четвертым кварталом 2021 года – на 4,4%.

В целом ВВП в 2022 году снизился на 1,3%. Наибольшее положительное влияние оказали восстановившиеся после коронавирусного кризиса услуги по проживанию и питанию. Их в меньшей степени поддержали многие другие отрасли. С наиболее сильным отрицательным влиянием выделились операции с недвижимым имуществом, энергетика, торговля, сельское хозяйство и финансовая деятельность.

Частное потребление в прошлом году увеличилось на 2,6%, потребление правительственного сектора осталось на уровне 2021 года. За год инвестиции в целом сократились на 10,9%. С достаточно сопоставимыми темпами увеличились как экспорт (5,0%), так и импорт (5,8%). При этом нетто-экспорт второй год подряд был отрицательным: в Эстонию было закуплено на 200 миллионов евро больше товаров и услуг, чем удалось продать в зарубежные страны.