Конспирологи в интернете пытаются убедить людей, что никакой войны в Украине нет

Но в последние несколько дней видео и фото дома, который с тех пор был отремонтирован и частично реконструирован, снова стали вирусными в социальных сетях.

Через два дня после вторжения России кадры с многоэтажным жилым домом в Киеве с огромной зияющей дырой после попадания в него ракеты разошлись по всему миру.

С самого начала социальные сети были полны видеороликов о войне, подлинность многих из которых была также подтверждена журналистами.

Наряду со свидетельствами очевидцев, Би-би-си и другие мировые СМИ сняли большое количество видеохроники с украинской линии фронта. Они также изучили ложные заявления о некоторых ключевых событиях конфликта. Есть также свидетельства от правительств и агентств из многих стран мира, которые подтверждают, что война - это реальность.

Этим постом позже поделился бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, добавив от себя: „Пусть кто-нибудь докажет, что он неправ!“

Другой влиятельный пользователь твиттера, у которого 1,4 млн подписчиков, заявил, что „нет видеосъемок“ и „нет детальных сводок“ о войне.

Так, один из комментаторов пожаловался на „отсутствие военных съемок“ и добавил, что это „попахивает мошенничеством“. Пост завирусился.

Одно из ложных утверждений, которое расходится в твиттере и в других местах, - что вся война каким-то образом инсценирована.

Среди пользователей, которые распространяли наиболее вирусные заявления, были и те, кого в прошлом забанили в твиттере, но после покупки сети Илоном Маском допустили обратно.

Ряд правых аккаунтов в США с большим числом подписчиков опубликовал серию безосновательных постов, в которых утверждалось, что вся война в Украине может быть инсценировкой, устроенной западными СМИ и правительствами.

Циркуляция этих фото и видео дала повод для утверждений, что либо этот дом никогда не подвергался ракетному удару, либо вообще вся война является мистификацией, потому что, согласно аргументам утверждающих это людей, невозможно восстановить здание во время продолжающегося конфликта.

Cреди тех, кто поделился этим заявлением, был и правый подкастер и антиваксер, чей ранее заблокированный аккаунт в твиттере был недавно восстановлен.

Однако, если не считать регулярных ракетных обстрелов со стороны России, Киев перестал быть прифронтовым городом с конца марта 2022 года, когда российские войска с севера Украины и перенесли основные силы на юг и на восток. Процесс ремонта и реконструкции начался в мае прошлого года и подробно освещался украинскими СМИ с фотографиями строящегося дома - летом и осенью.

Возвращение видео с шевелящимися трупами

Видео, на котором якобы репортер в Украине стоит перед рядами трупов в мешках, и при этом одно из тел „шевелится“, за последние несколько дней было просмотрено миллионы раз.

В результате появились утверждения о том, что это „доказательство“ того, что для изображения мертвых тел наняли актеров. И все это, чтобы проиллюстрировать нарратив стран Запада о войне в Украине.

„Перестань двигаться - ты должен быть мертв! Психологическая операция?“ - говорилось в популярном твите одного правого аккаунта. Это видео было распространено несколькими другими влиятельными правыми деятелями в фейсбуке и тиктоке и сопровождалось аналогичными утверждениями.