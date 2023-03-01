ВИДЕО | При столкновении поездов в Греции погибли минимум 38 человек

В результате железнодорожной катастрофы в Греции, по уточненным данным, не менее 38 человек погибли и как минимум 66 пострадали, сообщили власти страны утром в среду, 1 марта. Авария произошла накануне вечером близ города Лариса в центральной части Греции: после лобового столкновения пассажирского и товарного поездов пассажирский состав сошел с рельсов.

По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находились не менее 350 человек. По данным больниц, из 66 госпитализированных пострадавших шесть находятся в реанимации. Кроме того, шесть человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски погибших и уцелевших. Они опасаются, что число жертв может увеличиться.

По сообщению информагентств, один из вагонов поезда полностью расплющен, спасатели не могут пробраться внутрь. Другие вагоны частично разрушены, в некоторых вспыхнул пожар. СМИ Греции назвали случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В спасательных работах задействованы 150 сотрудников служб экстренной помощи, 40 единиц спецтехники и подъемные краны.

Причины, почему два поезда оказались на одном пути, пока не установлены.

Число погибших может возрасти

Спасательные работы продолжаются. Губернатор региона Костас Агорастос заявил, что число раненых и погибших может увеличиться. По его словам, четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельс, а первые два - „почти полностью разрушены“.

Железнодорожная компания-оператор Hellenic Train сообщила, что „произошло лобовое столкновение двух поездов - товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники“. „В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Hellenic Train, которые участвовали в спасательных работах и оказывали помощь путешественникам“, - говорится в заявлении компании.