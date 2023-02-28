ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (370-й день) | В Бахмуте идут тяжелые бои

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о военной ситуации в районе Бахмута. „Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание - ситуации на востоке, разумеется - в Донецкой области. Бахмутское направление - ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны“, - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об итогах российского обстрела дронами-камикадзе за сутки. Из 14 выпушенных дронов ВСУ удалось сбить 11. „К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого“, - рассказал президент.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 атак противника на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщил в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. По его сведениям, россияне нанесли восемь ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь ВСУ за истекшие сутки уничтожили 12 ударных беспилотников, в том числе 11 - типа „Шахед-136“. Авиация Украины нанесла по районам сосредоточения оккупантов 4 удара, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.