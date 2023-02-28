ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (370-й день) | В Бахмуте идут тяжелые бои
Подводим итоги 370-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о военной ситуации в районе Бахмута. „Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание - ситуации на востоке, разумеется - в Донецкой области. Бахмутское направление - ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны“, - сообщил Зеленский.
Кроме того, президент рассказал об итогах российского обстрела дронами-камикадзе за сутки. Из 14 выпушенных дронов ВСУ удалось сбить 11. „К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого“, - рассказал президент.
За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 атак противника на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщил в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. По его сведениям, россияне нанесли восемь ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь ВСУ за истекшие сутки уничтожили 12 ударных беспилотников, в том числе 11 - типа „Шахед-136“. Авиация Украины нанесла по районам сосредоточения оккупантов 4 удара, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.
Небо над Санкт-Петербургом было утром закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух над городом подняты истребители, сообщило издание „Фонтанка“ со ссылкой на неназванный источник, близкий к Смольному. По сведениям „Фонтанки“, министерство обороны России по своим каналам сообщило в службу аэропорта Пулково, что в 160–200 км от Санкт-Петербурга замечен неопознанный летающий объект замечен. В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт пока не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает. По данным Telegram-канала 112, неопознанный объект похож на большой беспилотник.
Министерство культуры России вместе с министерством обороны создают агитбригады, в которые войдут исполнители разных возрастов из разных регионов. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. „Порой это исполнители старшего поколения, иногда это самые молодые, еще только формирующиеся коллективы“, - заявила Любимова в эфире телеканала „Россия 24“. „Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы“, - добавила она.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак денем сообщил о новом российском обстреле Херсона. В результате российского обстрела жилых массивов Херсона и пригородных населенных пунктов погибли два человека, ранен еще один, сообщила областная прокуратура. Кроме того, повреждены дома, линии электропередачи, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина вступит в эту организацию. „Союзники по НАТО договорились о том, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время речь идет о долгосрочной перспективе“, - заявил Столтенберг журналистам в Хельсинки. При этом насущной проблемой остается необходимость сохранить независимость Украины перед лицом продолжающегося российского вторжения, подчеркнул генсек НАТО.
В Минобороны РФ заявили об атаке украинских беспилотников в отношении гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. „Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры“, - написало ведомство. Минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе компании „Роснефть“ в Туапсе Краснодарского края прозвучали как минимум два взрыва, после которых начался пожар. По сведениям Telegram-каналов Baza и Shot, завод атаковали начиненные взрывчаткой беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Городские власти заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении и что площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. В мэрии подчеркнули, что „при ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было“.
Государственная пограничная служба Украины сообщила о тяжелых позиционных боях против российских сил в Бахмуте. „Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной. Враг обстреливает опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерии и минометов, а также разрушает гражданскую инфраструктуру города“, - указывается в заявлении. По данным госпогранслужбы, за минувшие сутки проведено два боя против россиян, их потери составили 11 человек убитыми и 14 человек ранеными.
Украинское оперативное командование „Юг“ сообщило о значительном усилении группировки российских кораблей в Черном море. „Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных.
Российские силы насильственно вывезли в Россию более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. „Одним из наиболее вопиющих преступлений является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона“, - заявил он. По данным Костина, украинским властям пока удалось вернуть только 307 детей.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях(ДСНВ). Об это решении он объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию, а вечером того же дня внес соответствующий законопроект в парламент. На следующий день его одобрили Госдума и Совет Федерации.
США получают сообщения о ненадлежащем использовании американской военной помощи Украине и проводят их оценку, заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на слушаниях в Конгрессе. Заместитель министра обороны США Колин Кол, указал, что пока у Вашингтона нет никакой информации об утечке или ненадлежащем использовании оружия. В то же время Кол отметил, что, поскольку в Украине существует проблема коррупции, США „продолжают настаивать на важности подотчетности и прозрачности“ поставок оружия.