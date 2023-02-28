28.02.2023, 21:18
За выборами Рийгикогу будут следить 80 иностранных наблюдателей(3)
Стать наблюдателем в Эстонии может практически любой желающий.
Регистрироваться заранее не надо. Если человек хочет быть наблюдателем, то ему просто необходимо прийти на избирательный участок, представиться и наблюдать.
„Но есть некоторые условия - они не имеют права получать доступ к спискам избирателей, поскольку там имеются личные данные. Кроме того, нельзя вмешиваться в работу комиссии“, - пояснил руководитель Государственной службы по организации выборов Арнэ Койтмяэ.
Также можно наблюдать и за обработкой электронных голосов, правда для этого было необходимо предварительно зарегистрироваться и пройти обучающие курсы.