Выборы 2023
28.02.2023, 21:18

За выборами Рийгикогу будут следить 80 иностранных наблюдателей

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Избирательный участок
Избирательный участок
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В этом году за выборами Рийгикогу будут следить примерно 80 наблюдателей из Скандинавии, Бразилии, США и других стран мира, передает rus.err.

Стать наблюдателем в Эстонии может практически любой желающий.

Регистрироваться заранее не надо. Если человек хочет быть наблюдателем, то ему просто необходимо прийти на избирательный участок, представиться и наблюдать.

„Но есть некоторые условия - они не имеют права получать доступ к спискам избирателей, поскольку там имеются личные данные. Кроме того, нельзя вмешиваться в работу комиссии“, - пояснил руководитель Государственной службы по организации выборов Арнэ Койтмяэ.

Также можно наблюдать и за обработкой электронных голосов, правда для этого было необходимо предварительно зарегистрироваться и пройти обучающие курсы.

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