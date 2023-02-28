За два дня на выборах Рийгикогу проголосовал 135 671 избиратель. Где активность самая высокая?

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители уезда Хийумаа. Здесь проголосовало 19 % избирателей. Следующие за ним – Таллинн и Тарту. В обоих городах проголосовало 18 % избирателей. По всей Эстонии участие в выборах приняло 14 % избирателей.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С понедельника по четверг, 2 марта, с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства.