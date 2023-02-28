Некрасивый случай: фотограф обвиняет члена Центристской партии в воровстве фотографий(7)
Фотограф Тармо Хауд обнаружил в Тарту восемь рекламных предвыборных плакатов Центристской партии (ЦП), в которых без разрешения использованы его фотографии. По утверждению использовавшего фотографии члена ЦП, фотограф не пошел на компромисс и пытается бросить тень на имидж партии, пишет Ärileht.
Как говорит фотограф Тармо Хауд, в январе с ним связался генеральный секретарь ЦП Андре Ханимяги и поинтересовался, может ли партия использовать снимки фотографа. От предложения Хауд вежливо отказался, посчитав, что на этом дело и закончилось.
„К сожалению, я ошибся, - говорит Хауд. - Да, в наружной рекламе не использовались фотографии Таллиннского певческого поля, о которых просил Ханимяги. Но 1 февраля я обнаружил в Тарту большие плакаты кандидатов в Рийгикогу от ЦП с символикой партии, где фоном используется сделанная мною с дрона фотография центра Тарту“.
Так как раньше он однозначно отказался дать разрешение Центристской партии на использование его фотографий, но всё-таки затем обнаружил восемь рекламных плакатов с их использованием, то фотограф просто выставил ЦП счет, чтобы дать партии возможность задним числом легализовать использование снимков.
Фотографии самовольно использовал член ЦП Кирилл Авдеев, баллотирующийся в Тарту. Он сообщил Хауду, что снимки взяты из банка данных по развитию туризма EAS (Фонд развития предпринимательства), предпологающего что оттуда фотографии можно брать бесплатно. Но всё-таки выяснилось, что бесплатно использовать фотографии можно лишь на основании лицензии „Standard + turism“.
Для того, чтобы прояснить ситуацию, Хауд связался с юристом EAS, который подтвердил, что для политической кампании фотографии использовать нельзя.
Как сказал фотограф, если для Авдеева и ЦП ответ юриста EAS не является весомым аргументом, то ему не осталось ничего другого, как самому обратится к адвокату, чтобы составить официальное письмо с требованиями.
„В какой-то момент Кирилл Авдеев стал говорить, что я якобы наношу ущерб имиджу членам ЦП“, - добавил Хауд.
В разговоре с Ärileht Кирилл Авдеев пояснил, что данную фотографию он взял со странички Brand Estonia, и, по его словам, он не должен просить разрешения на ее использование, так как этот снимок находится в доступе для бесплатного общественного использования. „Да, должен признать, что, видимо, я немножко неправильно истолковал условия использования, но уж точно речи не идет о воровстве, как говорит Тармо Хауд“, - сказал Авдеев.
По словам кандидата, переписка между ним и Хаудом началась дружески. „Эскалация произошла тогда, когда я попросил у Тармо времени, чтобы мой адвокат ознакомился с правилами использования материалов Brand Estonia и разъяснил их мне, чтобы я понял, ошиблся я или нет“, - сказал кандидат-центрист.
По словам Авдеева, требуемая Хаудом сумма, которая доходит до 5000 евро, несправедлива. „Учитывая рыночную цену аэрофотографий, это примерно 100 евро, требование Тармо необоснованно велико“, - считает Авдеев. Он сделал Хауду компромиссное предложение - для скорейшего урегулирования спора он согласен заплатить компенсацию в сумме 1000 евро.
Авдеев недоволен тем, что в социальных сетях Хауд создает впечатление, что фотографии были украдены, а кандидат плюёт на законы и не старается найти компромисс. „Это конечно не отвечает истине!“ - сказал центрист.