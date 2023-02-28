Выборы 2023
28.02.2023, 20:09

Некрасивый случай: фотограф обвиняет члена Центристской партии в воровстве фотографий

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Предвыборный плакат Кирилла Авдеева
Предвыборный плакат Кирилла Авдеева
ФОТО: Erakogu

Фотограф Тармо Хауд обнаружил в Тарту восемь рекламных предвыборных плакатов Центристской партии (ЦП), в которых без разрешения использованы его фотографии. По утверждению использовавшего фотографии члена ЦП, фотограф не пошел на компромисс и пытается бросить тень на имидж партии, пишет Ärileht.

Как говорит фотограф Тармо Хауд, в январе с ним связался генеральный секретарь ЦП Андре Ханимяги и поинтересовался, может ли партия использовать снимки фотографа. От предложения Хауд вежливо отказался, посчитав, что на этом дело и закончилось.

„К сожалению, я ошибся, - говорит Хауд. - Да, в наружной рекламе не использовались фотографии Таллиннского певческого поля, о которых просил Ханимяги. Но 1 февраля я обнаружил в Тарту большие плакаты кандидатов в Рийгикогу от ЦП с символикой партии, где фоном используется сделанная мною с дрона фотография центра Тарту“.

Так как раньше он однозначно отказался дать разрешение Центристской партии на использование его фотографий, но всё-таки затем обнаружил восемь рекламных плакатов с их использованием, то фотограф просто выставил ЦП счет, чтобы дать партии возможность задним числом легализовать использование снимков.

Фотографии самовольно использовал член ЦП Кирилл Авдеев, баллотирующийся в Тарту. Он сообщил Хауду, что снимки взяты из банка данных по развитию туризма EAS (Фонд развития предпринимательства), предпологающего что оттуда фотографии можно брать бесплатно. Но всё-таки выяснилось, что бесплатно использовать фотографии можно лишь на основании лицензии „Standard + turism“.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Хауд связался с юристом EAS, который подтвердил, что для политической кампании фотографии использовать нельзя.

Как сказал фотограф, если для Авдеева и ЦП ответ юриста EAS не является весомым аргументом, то ему не осталось ничего другого, как самому обратится к адвокату, чтобы составить официальное письмо с требованиями.

„В какой-то момент Кирилл Авдеев стал говорить, что я якобы наношу ущерб имиджу членам ЦП“, - добавил Хауд.

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В разговоре с Ärileht Кирилл Авдеев пояснил, что данную фотографию он взял со странички Brand Estonia, и, по его словам, он не должен просить разрешения на ее использование, так как этот снимок находится в доступе для бесплатного общественного использования. „Да, должен признать, что, видимо, я немножко неправильно истолковал условия использования, но уж точно речи не идет о воровстве, как говорит Тармо Хауд“, - сказал Авдеев.

По словам кандидата, переписка между ним и Хаудом началась дружески. „Эскалация произошла тогда, когда я попросил у Тармо времени, чтобы мой адвокат ознакомился с правилами использования материалов Brand Estonia и разъяснил их мне, чтобы я понял, ошиблся я или нет“, - сказал кандидат-центрист.

По словам Авдеева, требуемая Хаудом сумма, которая доходит до 5000 евро, несправедлива. „Учитывая рыночную цену аэрофотографий, это примерно 100 евро, требование Тармо необоснованно велико“, - считает Авдеев. Он сделал Хауду компромиссное предложение - для скорейшего урегулирования спора он согласен заплатить компенсацию в сумме 1000 евро.

Авдеев недоволен тем, что в социальных сетях Хауд создает впечатление, что фотографии были украдены, а кандидат плюёт на законы и не старается найти компромисс. „Это конечно не отвечает истине!“ - сказал центрист.

Генсек ЦП Андре Ханимяги: кандидат ошибся

Комментируя ситуацию, Ханимяги отмечает: достойно сожаления, что фотограф пытается подать в негативном свете как его самого, так и всю партию. „В обвинениях в мой адрес нет никакой логики. Я попросил одну фотографию для общепартийной кампании, был отказ, она не используется, другой фотографии я даже не спрашивал и не использовал“, - говорит Ханимяги.

По словам генсека ЦП, кандидаты сами ведут свою кампанию. Кандидат Кирилл Андреев объяснил, что ошибся, когда при изготовлении предвыборных плакатов без злого умысла использовал снимки фотографа. „Конечно, заслуживает сожаления, что у кандидата ЦП случилась такая ошибка, но, несмотря на то, что это ошибка кандидата, я лично извинился“, - сказал Ханимяги.

Он также добавил, что, к сожалению, партия не всегда может знать, делают ли кандидаты всё корректно: „Мы делаем всё, чтобы так и было, мы передали кандидатам инструкции по ведению своей предвыборной кампании, но ошибки у всех случаются“.

„Как правило, они разрешаются по доброй воле и в духе взаимопонимания. В этом случае фотограф, к сожалению, решил выбрать другой путь. И, конечно, это печально, когда при прочтении постов в блоге создается впечатление, что вопрос прежде всего в Центристской партии, а не в кандидате и его ошибке“, - заключил генсек ЦП.

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