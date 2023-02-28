Некрасивый случай: фотограф обвиняет члена Центристской партии в воровстве фотографий

Как говорит фотограф Тармо Хауд, в январе с ним связался генеральный секретарь ЦП Андре Ханимяги и поинтересовался, может ли партия использовать снимки фотографа. От предложения Хауд вежливо отказался, посчитав, что на этом дело и закончилось.

„К сожалению, я ошибся, - говорит Хауд. - Да, в наружной рекламе не использовались фотографии Таллиннского певческого поля, о которых просил Ханимяги. Но 1 февраля я обнаружил в Тарту большие плакаты кандидатов в Рийгикогу от ЦП с символикой партии, где фоном используется сделанная мною с дрона фотография центра Тарту“.

Так как раньше он однозначно отказался дать разрешение Центристской партии на использование его фотографий, но всё-таки затем обнаружил восемь рекламных плакатов с их использованием, то фотограф просто выставил ЦП счет, чтобы дать партии возможность задним числом легализовать использование снимков.

Фотографии самовольно использовал член ЦП Кирилл Авдеев, баллотирующийся в Тарту. Он сообщил Хауду, что снимки взяты из банка данных по развитию туризма EAS (Фонд развития предпринимательства), предпологающего что оттуда фотографии можно брать бесплатно. Но всё-таки выяснилось, что бесплатно использовать фотографии можно лишь на основании лицензии „Standard + turism“.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Хауд связался с юристом EAS, который подтвердил, что для политической кампании фотографии использовать нельзя.

Как сказал фотограф, если для Авдеева и ЦП ответ юриста EAS не является весомым аргументом, то ему не осталось ничего другого, как самому обратится к адвокату, чтобы составить официальное письмо с требованиями.

„В какой-то момент Кирилл Авдеев стал говорить, что я якобы наношу ущерб имиджу членам ЦП“, - добавил Хауд.