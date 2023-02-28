Умер предприниматель и бывший председатель Совета министров ЭССР Индрек Тооме
В возрасте 79 лет лет ушел из жизни предприниматель и видный политик советских времен Индрек Тооме.
Тооме в 1968 окончил Таллинский политехнический институт (ныне Таллинский технический университет), получив специальность электроинженера.
С 16 ноября 1988 до 1990 года Тооме возглавлял Совет министров Эстонской ССР и занимал должность премьер-министра правительства Эстонской ССР.
Ранее он был депутатом Верховного совета ЭССР, членом президиума Верховного совета ЭССР, членом Верховного совета Эстонской Республики и председателем парламентской комиссии по международным делам (1990 - 1992).
После ухода из большой политики Тооме стал одним из самых заметных предпринимателей Эстонии в сфере недвижимости. Он был одним из собственников Viru keskus.
Являлся членом Римского клуба Эстонии и Клуба 20-го августа.
У Тооме остались жена и три сына.