Умер предприниматель и бывший председатель Совета министров ЭССР Индрек Тооме

Тооме в 1968 окончил Таллинский политехнический институт (ныне Таллинский технический университет), получив специальность электроинженера.

С 16 ноября 1988 до 1990 года Тооме возглавлял Совет министров Эстонской ССР и занимал должность премьер-министра правительства Эстонской ССР.

Ранее он был депутатом Верховного совета ЭССР, членом президиума Верховного совета ЭССР, членом Верховного совета Эстонской Республики и председателем парламентской комиссии по международным делам (1990 - 1992).

После ухода из большой политики Тооме стал одним из самых заметных предпринимателей Эстонии в сфере недвижимости. Он был одним из собственников Viru keskus.

Являлся членом Римского клуба Эстонии и Клуба 20-го августа.

У Тооме остались жена и три сына.