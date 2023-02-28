Мэр Нарвы: „Танк не могут привезти против воли города“. Окажется ли подбитый российский T-72 в Ида-Вирумаа?

Мэр Нарвы получила 23 февраля письмо от Министерства обороны с таким предложением. Сегодня рано утром Катри Райк говорила с министром, и они продолжат обсуждение вечером.

„Сразу скажу, что этот танк не могут привезти против воли города, – сказала Райк корреспонденту RusDelfi. – Экспонирование танка требует разрешение от горуправы“. Она подчеркнула, что это будет не личное мнение мэра, не решение горсобрания, а распоряжение горуправы.

„Моя первая мысль была о том, что танк, раз его планируют показывать во многих эстонских городах, должен быть привезен и в Нарву, – говорит Райк. – Нарва – это эстонский город. Но вчера я услышала много разных мнений горожан. Боль от предыдущего танка остается большой. И рана по-прежнему открыта. Мы можем долго и красиво говорить, что один танк – это памятник, который не участвовал в военных действиях, и что сейчас Россия – агрессор, и этот танк убил много людей. Но он все равно вызывает разные эмоции. Поэтому сейчас я думаю, что не стоит этого делать“.

Мэр Нарвы добавила, что и руководители других местных самоуправлений сомневаются, стоит ли привозить экспонируемый в Таллинне танк в Ида-Вирумаа. Все они задаются вопросами – какая цель, что этим показом они могут сказать людям.

„Мне могут задать вопрос: но вы ведь за Украину? – комментирует Катри Райк. – Да, конечно, я за Украину. И я думаю, стоит создать и привезти в Нарву выставку, которая расскажет о том, как проходят там военные действия. Хорошо бы встретиться с журналистами, которые были в Украине в начале войны. Сказать, что это не наша война – нельзя. Она нас касается. Это и наша война тоже. Выставка – это было бы правильно. Но танк – это оружие. И он нам не нужен“.

Поскольку это решение горуправы, нужно время, чтобы его принять. Сегодня и завтра мэр Нарвы продолжит обсуждение с министром обороны, и потом, в ближайшие дни, горуправа примет решение, о котором сразу же сообщит.