Почему загорелась машина на Ярвевана? По той же причине в Германии в свое время воспламенилось более 50 автомобилей

„Пары бензина весьма огнеопасны, что является необходимым условием для работы бензинового двигателя. И если пары бензина находятся в замкнутом пространстве, то для того, чтобы они воспламенились, может быть достаточно искры статического электричества“, - говорит старший научный сотрудник Центра компетенции по изучению сланца Вирумааского колледжа TalTech Хелла Рийсалу.