01.03.2023, 11:15
Почему загорелась машина на Ярвевана? По той же причине в Германии в свое время воспламенилось более 50 автомобилей(1)
Какое кресло превращает вас в ходячую зажигалку?
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Заряда статического электричества, возникающего при вставании с сиденья автомобиля, может быть достаточно, чтобы топливо в баке воспламенилось. Какие сидения c наибольшей вероятностью могут стать источником заряда? Выясняла репортер EPL.
На прошлой неделе на Ярвевана теэ мужчина получил серьезные ожоги после того, как его автомобиль самовозгорелся во время движения. Postimees написал, что пожар случился из-за воспламенившегося топлива, которое вылилось из протекающей канистры с бензином в багажнике. Но почему бензин воспламенился?