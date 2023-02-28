Служба по организации выборов призывает не фотографировать свой избирательный бюллетень

Государственной службе по организации выборов поступил ряд запросов, связанных с фотографированием избирательного бюллетеня и дальнейшим распространением этих фотографий. Такая деятельность противоречит принципу тайны голосования, установленному в Конституции Эстонской Республики. Соблюдение тайны голосования важно с точки зрения защиты избирателя – никто не должен знать, проголосовал ли человек, и если да, то за какого кандидата.

Призывы делиться информацией о своем избирательном бюллетене или электронном голосовании следует игнорировать. Если человек проголосовал электронно и в результате влияния со стороны сообщил, за какого кандидата отдал голос, он может проголосовать снова и изменить свое решение. Избиратель может заново проголосовать электронным путем до 20:00 субботы, или же посредством бумажного бюллетеня на избирательном участке до 20:00 воскресенья.