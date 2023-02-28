Выборы 2023
28.02.2023, 17:52

Служба по организации выборов призывает не фотографировать свой избирательный бюллетень

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Голосование на выборах Рийгикогу - 2023
Голосование на выборах Рийгикогу - 2023
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Государственная служба по организации выборов напоминает, что голосование – тайное. Фотографирование своего избирательного бюллетеня и дальнейшее распространение фотографий нарушают этот принцип.

Государственной службе по организации выборов поступил ряд запросов, связанных с фотографированием избирательного бюллетеня и дальнейшим распространением этих фотографий. Такая деятельность противоречит принципу тайны голосования, установленному в Конституции Эстонской Республики. Соблюдение тайны голосования важно с точки зрения защиты избирателя – никто не должен знать, проголосовал ли человек, и если да, то за какого кандидата.

Призывы делиться информацией о своем избирательном бюллетене или электронном голосовании следует игнорировать. Если человек проголосовал электронно и в результате влияния со стороны сообщил, за какого кандидата отдал голос, он может проголосовать снова и изменить свое решение. Избиратель может заново проголосовать электронным путем до 20:00 субботы, или же посредством бумажного бюллетеня на избирательном участке до 20:00 воскресенья.

Избирателя также защищает Пенитенциарный кодекс, предусматривающий наказание за незаконное ознакомление с результатами голосования другого лица.

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