Беспилотники упали в Подмосковье и еще четырех регионах России. Что известно?

Сообщение о пожаре на улице Индустриальной, по данным властей Туапсе, поступило около двух часов ночи. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, к 3:00 пожар был полностью потушен, утверждает городская администрация. Возгорание якобы произошло в хозяйственной постройке и не привело к серьезным последствиям.

На улице Индустриальной, где произошел пожар, располагается НПЗ „Роснефти“. Телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на сообщения местных жителей, пишут, что на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд прогремели два взрыва.

Агентство РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник.

Телеграм-каналы, в том числе Astra и Baza, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что территорию нефтебазы попытались атаковать два беспилотника, но они взорвались „в ста метрах от нефтехранилища“, повредив здание бойлерной.

Местные власти и „Роснефть“ пока не комментируют сообщения о предполагаемой атаке базы беспилотниками. Что могло стать причиной пожара на нефтебазе, не сообщается.

Подмосковье, Белгород, Адыгея, Брянская область

В ночь на вторник власти сообщили о найденных в Белгороде обломках трех беспилотников.

„Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили“, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из дронов залетел в окно квартиры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил, что над Суражским районом был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также сообщил, что в республике около двух часов ночи был зафиксирован взрыв в районе поселка Новый. По словам Кумпилова, там упал неустановленный летательный аппарат. Спасатели обнаружили в месте падения две воронки диаметром около двух метров.