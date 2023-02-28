ВИДЕО | Подробности: въехавший у Балтийского вокзала в пешеходов молодой человек находился под влиянием наркотиков

19-летний водитель, сбивший двух пешеходов на улице Тоомпуйесте, должен будет провести 30 дней под арестом. Недавно полученные права будут признаны недействительными после вступления приговора в силу.

„На основании собранных доказательств можно сказать, что 19-летнему водителю не понравилось, что его обогнал соучастник дорожного движения. В своем желании поставить другого водителя на место, молодой человек также сильно ускорился и оказался перед другим автомобилем до конца полосы движения. Скорость в этот момент, по оценке самого водителя, составляла ~80 км/ч, что почти в три раза превышает лимит скорости на этом участке дороги.

После перестроения водитель заметил на дороге устройство регулирования дорожного движения и, поскольку места для торможения было недостаточно, он выбрал встречную полосу, чтобы объехать знаки. А поскольку там также находились транспортные средства, выбор пал на тротуар“, - сообщил Центр по надзору за дорожным движением.

Выехавший на тротуар автомобиль сбил двух пешеходов (женщину 20-ти и 50-ти лет), стоявших на автобусной остановке. Они в результате аварии были доставлены в больницу для обследования.

„Если посмотреть на видеозапись, то можно сказать, что это была в каком-то смысле удачная авария. На остановке стояло несколько десятков человек, и травмы, к счастью, пешеходы получили несерьезные“, - сообщили в Центре по надзору за дорожным движением.

В момент аварии 19-летний молодой человек был под влиянием наркотиков.

„Поскольку было установлено, что водитель перед тем, как сесть за руль, также принял наркотики или психотропные вещества без рецепта врача, молодой человек был задержан и сегодня дал объяснение своим действиям в Харьюском уездном суде.