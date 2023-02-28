Новости Эстонии
28.02.2023, 16:15

Politico: Хенрик Хололей получал от правительства Катара бесплатные авиабилеты, в то время как его подчиненные подписывали со страной авиационное соглашение

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Хенрик Хололей
Хенрик Хололей
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Издание Politico обнародовало сегодня, что глава Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей принимал от катарской авиакомпании Qatar Airways подарки. В то же время чиновники Еврокомиссии по вопросам транспорта подписывали с Дохой соглашение о воздушном транспорте, пишет Delfi.

Издание Politico написало во вторник, что самый высокопоставленный чиновник Еврокомиссии в области транспорта Хенрик Хололей принимал о правительства Катара бесплатные авиабилеты, когда его команда вела переговоры по заключению важного для катарской государственной авиакомпании договора.

Гендиректор Европейской комиссии по транспорту Хенрик Хололей (Партия Parempoolsed) девять раз бесплатно летал в 2015-2021 бизнес-классом самолетом авиакомпании Qatar Airways, выясняется из данных, ставших доступными газете Politico. Шесть бесплатных полетов пришлись на время составления договора о допуске на рынок, четыре из них оплатило правительство Катала или связанный с Катаром концерн.

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