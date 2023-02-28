28.02.2023, 16:15
Politico: Хенрик Хололей получал от правительства Катара бесплатные авиабилеты, в то время как его подчиненные подписывали со страной авиационное соглашение(2)
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
Издание Politico обнародовало сегодня, что глава Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей принимал от катарской авиакомпании Qatar Airways подарки. В то же время чиновники Еврокомиссии по вопросам транспорта подписывали с Дохой соглашение о воздушном транспорте, пишет Delfi.