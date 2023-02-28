Издание Politico написало во вторник, что самый высокопоставленный чиновник Еврокомиссии в области транспорта Хенрик Хололей принимал о правительства Катара бесплатные авиабилеты, когда его команда вела переговоры по заключению важного для катарской государственной авиакомпании договора.

Гендиректор Европейской комиссии по транспорту Хенрик Хололей (Партия Parempoolsed) девять раз бесплатно летал в 2015-2021 бизнес-классом самолетом авиакомпании Qatar Airways, выясняется из данных, ставших доступными газете Politico. Шесть бесплатных полетов пришлись на время составления договора о допуске на рынок, четыре из них оплатило правительство Катала или связанный с Катаром концерн.