Таллиннский каннибал — серийный убийца, который стал самым жестоким маньяком в истории Эстонии

В новейшей истории Эстонии не найти таких „продуктивных“ маньяков, как в Латвии, где в свое время орудовал Станислав Рогалев, убивший десять женщин, а также Каспарс Петров, выдававший себя за „газовика“ и отправивший на тот свет более десятка пенсионерок. Однако в криминальной истории нашего северного соседа особняком стоит имя Йоханнеса-Андреаса Ханни. Прожив всего 25 лет, Ханни успел за это короткое время совершить несколько зверских преступлений и войти в анналы криминалистики в качестве самого жестокого маньяка в истории Эстонии.