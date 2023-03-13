ЧП и криминал
13.03.2023, 15:15

Таллиннский каннибал — серийный убийца, который стал самым жестоким маньяком в истории Эстонии

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Виестурс Радович
журналист Delfi Plus
Йоханнес-Андреас Ханни
Йоханнес-Андреас Ханни
ФОТО: Архивное фото | Delfi Meedia

Во времена СССР Эстония была сродни советскому Западу: красивая архитектура, в Таллинне можно было поймать телевидение Финляндии, школьники носили стильную форму, а в магазинах свободно продавалась жвачка. В начале 90-х годов там объявился местный Ганнибал Лектер — им оказался настоящий людоед с сексуальными наклонностями, происходивший из очень религиозной семьи. Его историю рассказывает Delfi Plus.

В новейшей истории Эстонии не найти таких „продуктивных“ маньяков, как в Латвии, где в свое время орудовал Станислав Рогалев, убивший десять женщин, а также Каспарс Петров, выдававший себя за „газовика“ и отправивший на тот свет более десятка пенсионерок. Однако в криминальной истории нашего северного соседа особняком стоит имя Йоханнеса-Андреаса Ханни. Прожив всего 25 лет, Ханни успел за это короткое время совершить несколько зверских преступлений и войти в анналы криминалистики в качестве самого жестокого маньяка в истории Эстонии.

Йоханнес-Андреас Ханни родился в 1957 году в Валге, неподалеку от латвийской границы. Всего в семье росли шестеро детей — четыре сына и две дочери. Андреас был старшим из сыновей, и родители еще в детстве решили его судьбу: мальчик должен был стать пастором. Отец Андреаса — Яан — был баптистским пастором и служил в церквях Валги и Кохтла-Ярве.

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