Лидер движения Koos „заживо похоронил“ детей Донбасса

„Здесь Вероника, Дима, Кира – это всего лишь малая часть детей, которые погибли на Донбассе“, – так начинает свое выступление Айво Петерсон на фоне детских черно-белых фотографий. Лидер движения „Koos“ рассказывает, что мы – „взрослые из Эстонии“ - не замечали много лет трагедию, охватившую регион на востоке Украины. Указывая на портреты детей, Петерсон продолжает настаивать на том, что все эти дети мертвы. „Их уже нет (в живых), они наверху с ангелами. Они сами – ангелы“.

В комментариях к посту пользователи справедливо интересуются у автора, как так вышло, что фотографии погибших детей – это профессиональные портреты?

Дело в том, что экспозиция, которую обозревает Айво Петерсон, является фотовыставкой двух военных корреспондентов: Дэна Леви (наст. имя Даниил Богдан) и Ирины Лашкевич. В 2018 году эта же выставка уже была представлена в художественном музее Арт-Донбасс. А годом ранее в Москве проходила схожая фотовыставка все тех же фотожурналистов. Вот, что тогда говорила Ирина Лашкевич: „Каждого ребёнка мы просили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет. Это не просто портреты детей, это – взгляд-приговор, взгляд-обвинение, взгляд-крик. Дети очень серьёзно относились к такой просьбе: они верили, что своим взглядом смогут повлиять на тех, кто их ежедневно расстреливает“.

„Каждый ребенок видел эту войну по-своему, но всех их в один момент она заставила преждевременно повзрослеть. Война изменила их взгляд, они не видят другого мира“ – а это уже слова ее коллеги Дэна Леви .

Однако, обходя фотовыставку, с марта 2022 году выставленную на пешеходной улице Арбат в Москве, Петерсон старательно игнорирует подписи к фотографиям, которые противоречат его заявлениям.