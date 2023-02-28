В Ласнамяэ пытаются решить проблему нехватки парковочных мест: управа ищет операторов для двух парковок

„Одной из проблем в Ласнамяэ является нехватка парковочных мест. Для ее решения районная управа продолжает сдавать в аренду на конкурсной основе ряд пригодных для организации парковки земельных участков. В настоящее время мы ищем операторов для двух парковок, и по завершении тендеров их победители смогут обеспечить нашим жителям качественные услуги парковки“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В настоящее время управа района Ласнамяэ объявляет два тендера на заключение концессионных договоров с новыми операторами парковок, расположенных по адресу Ляэнемере теэ, 17 и Раху теэ, Т8. Ожидается, что операторы будут найдены по истечении месяца. После определения операторов по указанным адресам будут проведены подготовительные работы, в ходе которых будут обновлены ограждение и освещение участков и установлена парковка для велосипедов.

Тендер на парковку по адресу Ляэнемере теэ, 10 можно найти здесь. Срок представления предложений: 30.03.2023 в 10:00.

Тендер на парковку по адресу Раху теэ, Т8 можно найти здесь. Срок представления предложений: 30.03.2023 в 10:00.