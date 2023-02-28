Говорил ли вице-спикер Сената Польши, что „украинцы умирают за право быть гомосексуалистами“?
В середине февраля 2023 года в русскоязычной прессе и соцсетях разошлась цитата польского политика Михала Каминьского о том, за какие ценности, по его мнению, воюют украинские солдаты. Мы решили проверить, действительно ли его слова звучали именно так.
Каминьского процитировали „Аргументы недели», „Общественная служба новостей», „Украина.ру», „Царьград», региональные порталы „Новороссия», „Якутск» и другие СМИ (причём некоторые даже вынесли слова польского политика в заголовок). Цитата разошлась и в соцсетях: например, в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал» соответствующая публикация набрала 147 000 просмотров на момент написания этого разбора. Распространяли заявление Каминьского и во „ВКонтакте“, например в паблике издания „Политнавигатор», в группе „Интернет-обозрение русских дозор» и других. Разошлось оно и в Twitter, а в LiveJournal цитату разместил в своём блоге депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Интервью, о котором идёт речь, вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский дал польской радиостанции Zet ещё 21 сентября 2022 года. Спустя пять дней российский портал „ИноСМИ“, специализирующийся на переводах статей и видеоматериалов иностранных изданий, опубликовал на своём YouTube-канале отрывок из этого интервью с российскими субтитрами. Есть на их сайте и текстовый перевод.
Вот что говорит польский политик: „Этот конфликт (война России с Украиной. — Прим. „Проверено“), и об этом польское правительство забывает, является прежде всего конфликтом ценностей. Украинцы сегодня умирают за право быть гомосексуалистом*, за право быть левым, правым, католиком, православным христианином или атеистом. И за право выбирать собственного президента, депутатов, сенаторов, кого угодно“. „В общем, украинцы умирают за демократию?“ — уточняет ведущая. И Каминьский отвечает ей: „Умирают за свободу, демократию и европейскую интеграцию“.
То есть вице-спикер Сената Польши действительно произнёс фразу „украинцы умирают за право быть гомосексуалистом“, однако сразу после этого он перечислил и другие „западные ценности“, как их назвали в некоторых российских СМИ: свободу выбирать религию и политические взгляды, участвовать в честных выборах и голосовать на них. И да, в числе прочего Каминьский упомянул и гомосексуальность, однако сводить всю его речь только к сексуальной ориентации — это по меньшей мере манипуляция. Примечательно, что и само „ИноСМИ“, которое приводит перевод всей реплики политика, в заголовок вынесло только фразу про „право быть гомосексуалистом“.
*В разборе мы использовали дословные цитаты с некорректным и устаревшим словом из первоисточника. Мы не поддерживаем лингвистическую дискриминацию и советуем использовать нейтральные выражения, рекомендованные справочником „Мы так не говорим», в частности не „гомосексуалист“, а „гомосексуал“.
Итог: Вырвано из контекста