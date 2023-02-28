Говорил ли вице-спикер Сената Польши, что „украинцы умирают за право быть гомосексуалистами“?

Интервью , о котором идёт речь, вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский дал польской радиостанции Zet ещё 21 сентября 2022 года. Спустя пять дней российский портал „ИноСМИ“, специализирующийся на переводах статей и видеоматериалов иностранных изданий, опубликовал на своём YouTube-канале отрывок из этого интервью с российскими субтитрами. Есть на их сайте и текстовый перевод .

Вот что говорит польский политик: „Этот конфликт (война России с Украиной. — Прим. „Проверено“), и об этом польское правительство забывает, является прежде всего конфликтом ценностей. Украинцы сегодня умирают за право быть гомосексуалистом*, за право быть левым, правым, католиком, православным христианином или атеистом. И за право выбирать собственного президента, депутатов, сенаторов, кого угодно“. „В общем, украинцы умирают за демократию?“ — уточняет ведущая. И Каминьский отвечает ей: „Умирают за свободу, демократию и европейскую интеграцию“.

То есть вице-спикер Сената Польши действительно произнёс фразу „украинцы умирают за право быть гомосексуалистом“, однако сразу после этого он перечислил и другие „западные ценности“, как их назвали в некоторых российских СМИ: свободу выбирать религию и политические взгляды, участвовать в честных выборах и голосовать на них. И да, в числе прочего Каминьский упомянул и гомосексуальность, однако сводить всю его речь только к сексуальной ориентации — это по меньшей мере манипуляция. Примечательно, что и само „ИноСМИ“, которое приводит перевод всей реплики политика, в заголовок вынесло только фразу про „право быть гомосексуалистом“.