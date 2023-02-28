Eesti Gaas в очередной раз снижает цену на газ

„В том, что касается мировых цен на газ, есть только хорошие новости – погода теплее среднего, резервуары полны и выполнен полный разворот к использованию LNG западного происхождения. Неизвестность и неуверенность уходят из цены, газ снова стал самым выгодным видом топлива. Газ вновь конкурентен“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„При благоприятном стечении обстоятельств нельзя исключать, что рыночная цена на газ будет оставаться на уровне 50–60 евро/МВтч долго – по некоторым оценкам, до следующей весны – что в свою очередь обеспечивает всем клиентам больше уверенности и возможность вернуться к газу тем, кто перешел на использование других видов топлива“, - отметил Каасик.

Компания Eesti Gaas договорилась о заказе десяти газовых танкеров до осени этого года – три прибудут зимой в Клайпедский порт в Литве и семь весной и летом – в порт Инкоо в Финляндии. В середине января в порт Клайпеды по заказу Eesti Gaas прибыла первая в этом году партия сжиженного природного газа (LNG) из США. Следующее судно придет в Клайпеду в марте. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в Клайпеду пять танкеров с газом из Норвегии и США.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Eesti Gaas стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе. В прошлом году более 70% продаж предприятия приходилось на внешние рынки.