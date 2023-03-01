МНЕНИЕ | Внутри танка были русские мальчики, скорее всего, их уже нет в живых. Войдя в чужую страну, они превратились в оккупантов

Петер Зашев, профессор Стокгольмской школы экономики в Риге

„Какое чудесное сообщение из Украины мы можем увидеть на главной площади в Таллинне! Здесь два пункта: внутри были русские мальчики и, скорее всего, их уже нет в живых. Я человек, и, конечно, мое сердце сочувствует им, но в тот момент, когда эти мальчики вошли в чужую страну по приказу своего нелигитимного фюрера Путина, они превратились в русских оккупантов. Они могли: не подчиниться приказу, сдаться или насыпать сахар в топливный бак и саботировать свою задачу.. Тем не менее, они не сделали ничего из этого. Они ворвались в чужую страну, чтобы убивать жителей этой страны. Так что они заслужили свою судьбу.

Как вы относитесь к тому, что к танку приносят цветы?

Либерально. Может кто-то видит в нем только смерть российских солдат, человеческую трагедию. Наверное многие видят в этом какой-то символ своего протеста и свою неприязнь к свободной Эстонии. Но даже если так, я либерал, наше государство свободное, и россияне могут сделать свой выбор и наконец уехать жить в Саранск, например. Их воля.

Руслан Трочинский, лидер фолк-рок группы Svjata Vatra:

Это акция по всей Европе. Она показывает что государства, а значит и народы Европы поддерживают Украину в своей борьбе за свободу, за свое государство, за демократию. Этот танк как и многие другие ехал убивать украинцев! Так что эстонский „Джавелин“ в руках украинского солдата остановил его! Хвала Эстонии! Слава Украине!

Как вы относитесь к тому, что к танку приносят цветы?

Как я отношусь к тому, что некоторые люди приносят цветы к танку, который ехал убивать мирное население и был уничтожен, а сейчас стоит на главной площади в Таллинне, и потом будет показан в других городах Эстонии? Как я могу к этому относиться? Те, кто приносят цветы- поддерживают войну в Украине и стоят на стороне Путина! Я думаю, что это провокация, так как здравомыслящий человек, если он, конечно, человек, так не поступит. Ну а если они это делают... То даже Бог им не может быть судьей - так как это нелюди!