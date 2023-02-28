За рубежом
28.02.2023, 11:45

В Берлине убрали подбитый российский танк из-под посольства РФ, чтобы отправить в Нидерланды

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Vene tanki demonstratsioon ja Ukrainlaste rongkäik
Vene tanki demonstratsioon ja Ukrainlaste rongkäik
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Из-под посольства России в Берлине убрали российский танк, выставленный там к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на немецкую полицию, пишет „Европейская правда“.

Российский танк Т-72 стоял перед посольством на бульваре Унтер-ден-Линден до вечера понедельника и должен был служить мемориалом против войны.

По словам инициаторов акции, танк наехал на мину во время наступления российской армии на Киев 31 марта 2022 года и был уничтожен взрывом. Вероятно, в нем погибли солдаты. Они принадлежали к танковой части, дислоцированной на востоке России.

Военно-исторический музей Минобороны Украины предоставил танк в аренду, а также поддержал его транспортировку.

По словам инициаторов, следующей страной, где будет выставлен танк, станут Нидерланды.

В Берлине в субботу 25 февраля прошла многотысячная демонстрация против поддержки Украины оружием. Во время акции к уничтоженному российскому танку перед посольством РФ принесли цветы.

Накануне, в годовщину начала полномасштабной войны, в Берлине состоялась крупная акция в поддержку Украины.

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