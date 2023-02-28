Риски мобилизации. Политолог Григорий Голосов - о готовности россиян к войне, переменам и демократии

Они и раньше-то не интересовались политикой, однако она вызывала у некоторых из них приятные эмоции. Им было интересно смотреть на политические ток-шоу не потому, что обсуждаемое их интересовало, а потому, что они видели всплески эмоций, орущих спикеров, которые спорили между собой. Это давало им какие-то темы для разговоров в семейной или в соседской среде. Сейчас, я полагаю, особых оснований для того, чтобы испытывать положительные эмоции, у большинства нет, но и какую-то катастрофу они не переживают. Судя по всему, для большинства граждан России со временем все важнее становится не переживать происходящее вообще никак.

- К сожалению, я не нахожусь в голове у всех россиян или у большинства. Полагаю, что в стране существуют различные точки зрения по поводу происходящего. У значительной части граждан России просто нет никакого информированного мнения, потому что они не особенно интересуются тем, что происходит.

- Я не усматриваю никаких существенных изменений в политическом устройстве Российской Федерации. Тот политический режим, который в нашей стране сложился уже довольно давно — это персоналистская автократия — сохраняется и по ныне. Последний раз он немного модифицировался по сравнению с предыдущим периодом в 2020 году, когда были внесены изменения в Конституцию. Это действительно открыло Владимиру Путину более широкий временной горизонт и, я полагаю, само по себе внесло довольно значительный вклад в то губительное решение, которое он принял год назад. С тех пор никаких существенных изменений я не усматриваю.

Изменил ли Путин за минувший год что-то серьезно в политическом устройстве страны? Или его система власти осталась прежней, только трагически выплеснулась за пределы РФ?

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Григорий Голосов делится со „Спектром“ своими мыслями о том, какой вариант кардинального изменения политической реальности РФ наиболее вероятен, какие настроения сегодня преобладают в российском обществе, и почему Кремль не стремится к политической мобилизации своих сторонников, а оппозиционная эмиграция очень слабо влияет на ситуацию в стране.

Большинство экспертов склоняется к мысли, что триггером к смещению или отставке Владимира Путина может стать только сокрушительное военное поражение России в Украине. Далее прогнозы разнятся. Кто-то считает, что Запад добьётся некоего внешнего управления над Россией, кто-то предрекает установления в стране еще более жесткой диктатуры, кто-то — распад на десятки независимых государств.

- Однако есть и те, кто относится к меньшинству.

- Да, есть весьма активное меньшинство, которое поддерживает действия Владимира Путина как таковые, но из-за этого им не нравится, как всё было неэффективно сделано. Наиболее заметным спикером для этой группы населения является Игорь Стрелков (Гиркин). Хотя, возможно, моя перспектива искажена и есть гораздо более популярные военные блогеры, которые привлекают большее внимание масс.

Есть довольно значительная группа граждан России, которые не поддерживали Путина до начала военных действий в Украине, не поддерживают его и сейчас. Они относятся к внешней политике современной России с осуждением. Если сравнивать по размерам эти две группы, то я полагаю, что вторая группа будет многочисленнее. Активных противников Владимира Путина в стране сейчас больше, чем его потенциальных активных сторонников. Да и среди последних многие к нему относятся критически. С этой точки зрения, базовой социальной основой существования путинского режима является политическая пассивность большинства населения. Это не новость. Режим такого типа всегда строится на политической пассивности, это не мобилизационный режим.

- Получается, что Путин не отказался от своей привычной политики деполитизации и разобщения людей?

- Да. Мне кажется, что особых усилий и не было предпринято к политической мобилизации населения. Это особенно ярко показала последнее обращение Путина к Федеральному собранию, где наряду с очень большим объемом внешнеполитической риторики, которую он повторяет из раза в раз, президент, в общем-то, не предпринял никаких риторических шагов, которые были бы направлены на большую мобилизацию населения, чем она имела место раньше. Эта стратегическая линия на поддержание политической пассивности населения как была, так и остается ключевой для существующего в России политического режима.

- Можно ли предположить при каких условиях политическая мобилизация обычных россиян может состояться?