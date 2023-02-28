СЕГОДНЯ | На ЧМ в Планице состоится женская индивидуальная гонка с раздельным стартом. Очередная победа для Швеции?

В первую неделю ЧМ по лыжным видам спорта в женских лыжных гонках доминировали шведские спортсменки, которые выиграли в женском спринте классическим стилем, в женском скиатлоне на 15 км, а также женская сборная Швеции была сильнее и в женском командном спринте.

Два года назад в Оберстдорфе чемпионкой мира в этой же дисциплине стала норвежка Тереза ​​Йохауг, завершившая карьеру. Тогда второе и третье место заняли шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, которые сегодня являются одними из главных фавориток гонки. В этом году на этапе КМ трижды проходила индивидуальная гонка на 10 км с раздельным стартом — два этапа выиграла Андерссон и один — американка Джессика Диггинс.

На старт также выйдут две эстонки. Стартовый номер Кейди Каазик — шесть, а у ее сестры-близняшки Кайди — семь.

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