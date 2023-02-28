Не пропустите! В Тарту пройдет памятный вечер бокса(1)
4 марта в Тарту в Доме спорта А.Le Coq Эстонская федерация бокса совместно с боксерским клубом Анатолия Козловского и Эстонским обществом ветеранов бокса впервые представляют вечер бокса „Emajõe Lahing!“
В программе этого спортивного события - бои по правилам олимпийского бокса в память о первых тартуских чемпионах Эстонии: Эвальда и Эриха Луккиных.
Участвуют тартуские боксеры: Хенри Эллаквере, Таури Лиивамяги, Карл-Маркус Мутт. Также состоятся профессиональные бои, в которых дебютируют Ханнес Тиидо, Анмар Кнуут и боксер элиты - Стивен Аас, также на ринг выйдут боксеры Украины, Швеции и Финляндии.
Начало турнира в 18.00, двери Дома спорта А.Le Coq открываются уже в 17.00, и у всех желающих будет время посетить боксерскую выставку и своими глазами увидеть новую книгу „крестного отца“ тартуского бокса Велло Каде.
Растопим лёд на Эмайыги!