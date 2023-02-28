Не пропустите! В Тарту пройдет памятный вечер бокса

В программе этого спортивного события - бои по правилам олимпийского бокса в память о первых тартуских чемпионах Эстонии: Эвальда и Эриха Луккиных.

Участвуют тартуские боксеры: Хенри Эллаквере, Таури Лиивамяги, Карл-Маркус Мутт. Также состоятся профессиональные бои, в которых дебютируют Ханнес Тиидо, Анмар Кнуут и боксер элиты - Стивен Аас, также на ринг выйдут боксеры Украины, Швеции и Финляндии.

Начало турнира в 18.00, двери Дома спорта А.Le Coq открываются уже в 17.00, и у всех желающих будет время посетить боксерскую выставку и своими глазами увидеть новую книгу „крестного отца“ тартуского бокса Велло Каде.

Растопим лёд на Эмайыги!

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