МНЕНИЕ | Борьба не с советским наследием, а со здравым смыслом

Футболисты не сделали ничего предосудительного, но покаялись

Уже слегка подзабылась примечательная история, когда наши футболисты (не все, а лишь те, кому еще играть да играть) под давлением негодующей общественности публично покаялись в страшном-престрашном грехе: мастера кожаного мяча имели неосторожность засветиться в компании ностальгирующего по временам СССР тренера российской сборной Валерия Карпина. Во избежание, то ли оргвыводов руководства, то ли репутационных потерь, спортсмены принесли извинения всем, чьи чувства были задеты.