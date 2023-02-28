Мнение
28.02.2023, 17:10

МНЕНИЕ | Борьба не с советским наследием, а со здравым смыслом

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Воевали за правое дело, но памяти недостойны?
Алексей Шлендухов
учитель истории школы Колкья, колумнист
Памятник в Калласте
Памятник в Калласте
ФОТО: Фото предоставлено автором

Волостное собрание в городе Калласте определило под снос монумент - памятник местным жителям, павшим во Второй мировой войне. На нем нет ни единого советского символа, если не считать имен 118 жителей Калласте, начертанных кириллицей. Неужели по нынешним временам одно это есть преступление? - задается вопросом колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов.

Футболисты не сделали ничего предосудительного, но покаялись

Уже слегка подзабылась примечательная история, когда наши футболисты (не все, а лишь те, кому еще играть да играть) под давлением негодующей общественности публично покаялись в страшном-престрашном грехе: мастера кожаного мяча имели неосторожность засветиться в компании ностальгирующего по временам СССР тренера российской сборной Валерия Карпина. Во избежание, то ли оргвыводов руководства, то ли репутационных потерь, спортсмены принесли извинения всем, чьи чувства были задеты.

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