28.02.2023, 17:10
МНЕНИЕ | Борьба не с советским наследием, а со здравым смыслом(13)
Воевали за правое дело, но памяти недостойны?
ФОТО: Фото предоставлено автором
Волостное собрание в городе Калласте определило под снос монумент - памятник местным жителям, павшим во Второй мировой войне. На нем нет ни единого советского символа, если не считать имен 118 жителей Калласте, начертанных кириллицей. Неужели по нынешним временам одно это есть преступление? - задается вопросом колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов.