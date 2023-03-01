Занимавшаяся оборотом небывалого количества наркотиков группировка предстала перед судом. Кладовщика посадили на 13 лет

Утром около 10.30 он подъехал на своем автомобиле Hyundai к дому на улице Канепи в Нарве, достал из багажника рюкзак и отправился к расположенному неподалеку гаражу. Официально Пухов, в семье которого ожидалось пополнение, работал в фирме Enefit Power, получал хорошую зарплату, но за дверями гаража на улице Канепи он хранил состояние, оцениваемое в миллионы евро.