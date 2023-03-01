ЧП и криминал
01.03.2023, 08:20

Занимавшаяся оборотом небывалого количества наркотиков группировка предстала перед судом. Кладовщика посадили на 13 лет

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Члены предполагаемой преступной группировки в зале суда. Слева Евгений Работинский, Святослав Борисов, Александр Пухов и Лауринас Зутаутас.
Члены предполагаемой преступной группировки в зале суда. Слева Евгений Работинский, Святослав Борисов, Александр Пухов и Лауринас Зутаутас.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

• Наркотиков, найденных в Нарве в гараже главы семейства, хватило бы, чтобы одурманить половину населения Эстонии.

• Одно завершившееся и одно продолжающееся судебные разбирательства свидетельствуют о том, что этот человек был кладовщиком в составе группировки, построенной по иерархическому принципу.

• Кладовщика сначала приговорили к 20-летнему тюремному заключению, пишет издание Eesti Päevaleht.

Для имеющего юридическое образование ныне 36-летнего Александра Пухова среда, 27 мая 2020 года, была на первый взгляд обычным будним днем.

Утром около 10.30 он подъехал на своем автомобиле Hyundai к дому на улице Канепи в Нарве, достал из багажника рюкзак и отправился к расположенному неподалеку гаражу. Официально Пухов, в семье которого ожидалось пополнение, работал в фирме Enefit Power, получал хорошую зарплату, но за дверями гаража на улице Канепи он хранил состояние, оцениваемое в миллионы евро.

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