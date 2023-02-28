EKRE обратилась в КаПо: партия считает, что речь идет об информационной атаке накануне выборов

В заявлении EKRE утверждает, что СМИ с методической последовательностью распространяют информацию, направленную на то, чтобы искусственно увязать национально ориентированную партию с представителем российского режима олигархом Евгением Пригожиным и ЧВК „Вагнер“.

Как отмечается в заявлении, в числе прочего преподносится даже имеющая признаки искажения информация пропагандистских порталов Кремля, и это несмотря на то, что не имеется ни малейших доказательств, указывающих на возможное сотрудничество. „Консервативная народная партия Эстонии не имеет никакого, даже самого отдаленного отношения к предполагаемым действиям России“, говорится в заявлении.

По мнению EKRE, происходящее имеет все признаки информационной операции: „Судя по всему, это скоординированная кампания, проводимая с целью повлиять на результаты выборов в Рийгикогу“.

EKRE просит Полицию безопасности выяснить, стоит ли Россия за информационной атакой, направленной на то, чтобы повредить репутации одной из самых больших политических партий накануне выборов, или это попытка другого иностранного субъекта вмешаться в эстонскую политику.

18 февраля портал Delfi сообщил о том, что газета Politico, опираясь на секретные документы, провела расследование, дающее представление о руководимых Пригожином информационных операциях, проводимых во всем мире.

Как явствует из одного конкретного документа, нанятые Пригожиным оперативные сотрудники в 2019 году накануне выборов в Европарламент намеревались изобрести схемы, направленные на поддержку EKRE.

Вчера основатель ЧВК „Вагнер“ олигарх Евгений Пригожин, комментируя статью в Politico, сообщил, что сотрудничал с тогдашним председателем EKRE Мартом Хельме, занявшим позднее пост министра внутренних дел.

„Мне кажется, что речь может идти о попытке троллинга“, - считает Илья Бер - известный журналист-фактчекер, публицист, сотрудник Delfi. По словам Бера, в последние месяцы Пригожин стал подозрительно откровенным и, вероятно, пытается вызвать на Западе путаницу и неразбериху.