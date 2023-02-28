В Эстонии растет число краж: больше всего воруют из жилых помещений и магазинов

„По сравнению с 2021 годом в прошлом году число краж из жилых помещений выросло на 8%, а из магазинов – на целых 23%. Хотя много говорилось о магазинных кражах, число краж со взломом, совершенных в жилых помещениях, также вызывает беспокойство“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Совсем недавно сигнал взлома поступил из частного дома, находящегося в Пеэтри. Сначала владелец попросил не высылать патруль и сказал, что его знакомый скоро осмотрит дом. Примерно через час он перезвонил и сообщил, что в дом действительно кто-то проник и он вызвал полицию. Вор забрался в дом, разбив окно. При беглом осмотре владелец заметил, что пропал гриль для бутербродов. Точный ущерб – разбитое окно и украденные вещи – устанавливается.

„Всем стоит еще раз задуматься о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свой дом и свое душевное спокойствие. Результаты различных исследований, которые мы проводили с организацией „Помощь жертвам“, показывают, что люди, ставшие жертвой воров, спустя годы переживают не о материальном ущербе – они страдают от эмоциональной травмы“, – объяснил Тууль.

Недавно в Отепя патрульный экипаж G4S также отреагировал на сигнал взлома. На месте происшествия были замечены следы на свежем снегу, окно было открыто. Рядом никого не было.

„При первичном осмотре выяснилось, что окно открыли ломом, но быстрое прибытие патруля испугало вора и в помещение он не проник“, – добавил Тууль.