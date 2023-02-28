Умер единственный двукратный чемпион Олимпиады в прыжках с шестом

Американец умер на 98-м году жизни.



Ричардс — единственный мужчина-легкоатлет, который выиграл две золотые медали на Олимпийских играх (1952, 1956). В 1948 году он завоевал бронзовую медаль Олимпиады, потом дважды становился победителем Панамериканских игр (1951, 1955), пишет РБК.





Единственная двукратная олимпийская чемпионка среди женщин — россиянка Елена Исинбаева, которая выиграла золотую медаль на Олимпиадах в 2004 и 2008 годах. В 2012-м она стала бронзовым призером Игр.



Ричардс в 1984 году баллотировался в президенты США.

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