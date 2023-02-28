Департамент социального страхования напоминает: в марте родительская компенсация будет меньше обычного

По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, для некоторых семей получение компенсации в меньшей сумме может стать неожиданностью. „1 апреля 2022 года вступила в силу реформа системы родительских компенсаций, и теперь прошел первый февраль, который по новой системе стал самым коротким месяцем в году. Это означает, что вместо обычных 30 или 31 дня, семьи получают родительскую компенсацию в марте за 28 календарных дней“, - поясняет Кюмник.

Родительская компенсация выплачивается за предыдущий месяц – это означает, что компенсация за февраль поступит на счета в марте. Размер родительской компенсации за февраль будет виден с 1 марта в уведомлениях о выплате, которые Департамент социального страхования рассылает как через систему самообслуживания, так и по электронной почте.

В общей сложности Департамент социального страхования выплачивает родительские компенсации 21 166 получателям на общую сумму в 29 651 595 евро.