ГРАФИК | Индекс цен производителей промышленной продукции снизился в январе на 1%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с январем 2022 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, изделий из древесины и строительных материалов. Противоположное воздействие оказало снижение цен в производстве электроэнергии и топливных масел. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 13,5%, в том числе в производстве продуктов питания — 22,2%“, — добавила Шокман.

По сравнению с декабрем больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, а также повышение цен в производстве электрооборудования и продуктов питания.

Индекс цен на экспортную продукцию в январе снизился по сравнению с декабрем на 1,1%. Более всего снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из бумаги. При этом наиболее повысились цены на текстиль, одежду, а также на изделия из кожи и обувь. По сравнению с январем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 14,9%.

Индекс цен на импортную продукцию в январе снизился по сравнению с декабрем на 1,9%. Более всего снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены изделий из древесины. Кроме того, более всего выросли цены сельскохозяйственной продукции, напитков и табачных изделий. По сравнению с тем же месяцем 2022 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 11,2%.