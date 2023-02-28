Вопросы о пакетах электроэнергии вызывают недоумение у потребителей. Читайте, как принимать обдуманные решения(2)
Начало года принесло десятки обращений от потребителей в адрес Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) по вопросам продажи электроэнергии. Департамент дает ответы и разъяснения на самые распространенные вопросы.
В быстро меняющейся ситуации на рынке электроэнергии, когда продавцы электроэнергии добавляют новые пакеты, а различные надбавки и наценки могут сбивать с толку, TTJA отмечает, что потребители не должны терять бдительность в отношении условий контракта и своих прав. Чтобы не потеряться на свободном рынке электроэнергии, нужно быть внимательным при заключении договора на электроэнергию и провести достаточно кропотливую предварительную работу.
1. „Длительное время пользовался биржевым пакетом, но недавно перешел на универсальную услугу. Может ли сейчас быть маржа больше при переходе с универсальной услуги на биржевую, чем раньше?“
Да. Продавец электроэнергии не обязан поддерживать прежнюю маржу.
2. „На какой срок можно заключить срочный договор на электроэнергию, и может ли быть начислена неустойка за досрочное расторжение, если на рынке появился более дешевый пакет электроэнергии, и я хочу перейти на него?“
Закон не регламентирует срок заключения договора на электроэнергию. Могут быть срочные договоры на электроэнергию с платой за досрочное расторжение или без таковой, поэтому важно всегда обращать внимание на условия расторжения договора при заключении долговременного срочного договора на электроэнергию.
При заключении долгосрочного договора на электроэнергию с дополнительной оплатой за досрочное расторжение, то есть долгосрочного договора с согласованным штрафом, преждевременный отказ от договора может повлечь за собой крупный штраф. Также можно предположить, что заключение такого договора на электроэнергию выгодно для потребителя, в случае, если цена на электроэнергию остается высокой, но рискованно, если цена на электроэнергию падает. Если на рынок поступают предложения по более низкой цене и есть желание сменить пакет, на пакет налагается штраф.
3. „Может ли при досрочном расторжении срочного договора на электроэнергию быть наложен штраф, если я вынужден сменить место жительства?“
Это зависит от условий договора на электроэнергию, но продавцы электроэнергии могут не иметь исключений в условиях досрочного расторжения договора на электроэнергию, если потребитель продает недвижимость или у него заканчивается срок аренды жилой площади.
4. „Я заключил срочный договор на электроэнергию, но хочу перейти на универсальную услугу. Может ли продавец электроэнергии потребовать неустойку за досрочное расторжение срочного договора на электроэнергию?
До 30.09.2023 продавец электроэнергии не вправе требовать неустойку или возмещения ущерба при заключении договора на универсальную услугу, если срочный договор на электроэнергию был заключен до 23.09.2022.
5. „Может ли продавец электроэнергии в одностороннем порядке изменить условия договора на электроэнергию, в том числе цену?“
Продавец электроэнергии может в одностороннем порядке изменить условия договора на электроэнергию, в том числе цену, на условиях и порядке, согласованных в договоре. Продавец электроэнергии обязан заблаговременно уведомить потребителя об изменении условий договора. Срок уведомления обычно составляет один месяц. Если потребитель не согласен с изменениями, он вправе расторгнуть договор на электроэнергию. Цены на пакеты электроэнергии, предлагаемые разными продавцами электроэнергии, можно сравнить на домашней странице www.elektrihind.ee. Как правило, цена на электроэнергию в срочном договоре не может быть изменена в течение срока действия договора, хотя по данному пункту есть исключения.
6. „Что мне делать, если я обнаружу, что мои права нарушены?“
Если у вас есть какие-либо вопросы, сначала обратитесь к продавцу электроэнергии, чтобы найти решение. Если вы не пришли к обоюдному соглашению с поставщиком электроэнергии и обнаружили, что ваши права нарушены, вы можете обратиться в комиссию по потребительским спорам или в суд для разрешения спора, вытекающего из договора. По вопросам, касающимся деятельности сетевого оператора, например, взимаемой платы за сетевую услугу, вы должны обращаться Департамент конкуренции.