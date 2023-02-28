Врезавшийся в толпу около Балтийского вокзала водитель ехал со скоростью не менее 80 км/ч

„За рулем был 19-летний водитель, который не справился с управлением и направил машину в сторону толпы. Автобуса ждали примерно 25 человек. Две женщины пострадали и были доставлены в больницу. Водитель задержан, проходит освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, результаты будут готовы в ближайшие дни. Сам водитель утверждает, что ехал со скоростью 80 км/час“, - рассказал в интервью „Актуальной камере“ глава группы Центра надзора за дорожным движением Тоомас Коренев.

При том, что разрешенная скорость на данном отрезке - 30 км/час.

Так много людей месте аварии находилось потому, что из-за реконструкции дороги сюда неделю назад перенесли остановку общественного транспорта, популярную среди тех, кто приезжает в столицу на поезде. Городским властям впору задуматься, как теперь обезопасить пассажиров общественного транспорта - в одном из близлежащих заведений „Актуальной камере“ рассказали, что аварийная ситуация возникла здесь едва ли не в первый день после переноса остановки. Впрочем, водителя, превысившего в воскресенье допустимую скорость почти в три раза, это не оправдывает.

„Пока я не возьму на себя смелость утверждать, что при реорганизации движения были допущены серьезные ошибки. Оно уже действует в течение определенного времени. Мы сами там мимо проезжаем, как и другие участники дорожного движения. Проблем не замечали“, - отметил Тоомас Коренев.