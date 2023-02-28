Новости Эстонии
28.02.2023, 08:10

Осторожно! На дорогах минусовая температура, есть опасность гололеда

 
Talvine tee 2023. aastal, pilt on illustratiivne.
Talvine tee 2023. aastal, pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Утром вторника дорожная поверхность на шоссе по всей Эстонии влажные от соли, но на определенных участках есть изморозь.

На второстепенных дорогах легкий снег или изморозь. Температура воздуха выше нуля, но температура дорожной поверхности - минусовая, поэтому сохраняется опасность гололеда.

Днем ожидается изменчивая облачность. Местами пройдут небольшие осадки: снег, дождь и мокрый снег. Вероятность осадков выше в Восточной Эстонии. Температура поднимется до +4°C.

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