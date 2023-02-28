28.02.2023, 08:10
Осторожно! На дорогах минусовая температура, есть опасность гололеда
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром вторника дорожная поверхность на шоссе по всей Эстонии влажные от соли, но на определенных участках есть изморозь.
На второстепенных дорогах легкий снег или изморозь. Температура воздуха выше нуля, но температура дорожной поверхности - минусовая, поэтому сохраняется опасность гололеда.
Днем ожидается изменчивая облачность. Местами пройдут небольшие осадки: снег, дождь и мокрый снег. Вероятность осадков выше в Восточной Эстонии. Температура поднимется до +4°C.