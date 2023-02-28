Баскетбольная сборная Эстонии завершила отборочный этап ЧМ драматической победой над Швецией

Швеция выиграла первую четверть со счетом 17:16 и ушла на перерыв, ведя в счете 30:28. В начале третьей четверти Эстония отставала на восемь очков, но к концу четверти сократила отставание до минимума 43:44.

В решающей четверти ни одной из команд не удавалось перехватить инициативу, и хотя дальний бросок Крегора Хермета вывел Эстонию вперед 71:70 за 23 секунды до конца матча, но штрафной бросок Мельвина Пантцара вскоре сравнял счет.

После минутной паузы под кольцом сфолили на Микке Юркатамма, который лично реализовал первый из двух штрафных бросков и помог Эстонии завершить отборочный этап победой со счетом 72:71.

В составе эстонской сборной лучшими стали: Кристьян Китсинг, набравший 14 очков. Крегор Хермет добавил 11 очков, а Хьюго Тоом 10 очков. Мельвин Пантцар стал лучшим игроком в составе шведской сборной, набрав 23 очка.

Эстония заняла шестое место в группе J с четырьмя победами, так как Израиль победил Словению в последнем туре. Германия (10-2), Финляндия (9-3) и Словения (7-5) гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата мира. Швеция заняла четвертое место с пятью победами.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.