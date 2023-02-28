Турецкие сборы „Левадии“ завершились ничьей и поражением

„Левадия“ провела два последних товарищеских матча в Турции в четверг и субботу. В четверг они встречались с командой турецкой первой лиги „Бандырмаспором“ и проиграли 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме.

В субботу они встречались с латвийским клубом „Рига“ и сыграли вничью 1:1. В первом тайме „Рига“ реализовала пенальти и повела в счете (1:0). Во втором тайме футболисты таллиннской команды ринулись отыгрываться, что принесло свои плоды. На 56-й минуте, находящийся на просмотре Молло Бессала, забил красивый гол, но оказался в офсайде.

Футболисты „Левадии“ не сдавались и продолжали атаковать ворота латышей. В одной из атак Фелипе Фелисио вывел один на один с голкипером Молло, который уверенно направил мяч в угол, сравняв счет 1:1. У „Левадии“ было несколько возможностей, чтобы одержать победу, но итоговый счет остался прежним 1:1.

„Левадия“ начнёт сезон чемпионата Эстонии 5 марта на „Спортланд арене“ игрой против пярнуской команды „Вапрус“. Игра начнётся в 16:00, ворота откроются за час до игры.

Билеты в предварительной продаже в Piletitasku.

Все зрители смогут сфотографироваться на фоне фото стены Премиум лиги. Все фотографии будут загружены в специальный общий альбом, откуда каждый желающий сможет скачать свою фотографию. Всех пришедших ждёт сладкий сюрприз у входа на „Спортланд арену“.

Будет предложен горячий чай, а возле входа на трибуну можно будет взять мягкую подстилку на сидение, чтобы просмотр игры был ещё комфортнее. На стадион можно взять и свой личный плед! В перерыве 4Teams, официальный представитель Macron в Эстонии, проведёт конкурс для болельщиков с призами и подарками.

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