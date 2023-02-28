ФОТО | Люди выстроились за дверьми в огромную очередь. Ситуацию объясняет Налоговый департамент

Руководитель сферы обслуживания клиентов MTA Хели Кулламаа объясняет, что всегда в первые недели подачи налоговых деклараций у них многократно возрастает число клиентов как на телефонных линиях, так и в бюро обслуживания.

„В основном обращаются клиенты-нерезиденты, которые поселились в Эстонии, приступили к работе и хотят задекларировать свои доходы, а также уточнить свой статус“, - говорит Кулламаа. Помимо нерезидентов есть и значительная часть эстонцев, у которых имеются уточняющие вопросы и которые хотят подать декларацию с помощью сотрудника бюро обслуживания.

„На период подачи деклараций для ответов на вопросы людей по телефону, письменно и в бюро мы привлекаем дополнительную квалифицированную рабочую силу. Несмотря на это, в первые недели длинные очереди как в бюро, так и на телефонной линии неизбежны“, - пояснила Кулламаа.

Кулламаа просит людей проявить терпение. MTA напоминает, что налоговые декларации можно подать до 2 мая. „Поэтому нет необходимости сразу же в первые недели идти в бюро“, - сказала она.