Правда ли, что Эстония запретила России приостанавливать договор СНВ-3?

21 февраля в рамках своего послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил , что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, аргументировав это тем, что первое соглашение в 1991 году заключалось „в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряжённости и укрепления взаимного доверия“, а в наши дни „Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей (российской. — Прим. ред.) стратегической авиации“. На следующий день Государственная дума единогласно приняла соответствующий президентский законопроект.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, а 5 февраля следующего года, после ратификации, официально вступил в силу. Он заменил Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений ( СНВ-1 ) от 31 июля 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов ( СНП ) от 24 мая 2002 года. По документу стороны брали на себя обязательство за семь лет довести до указанных в нём лимитов число развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок, тяжёлых бомбардировщиков и других вооружений.

Реакция мирового сообщества на заявление российского президента не заставила себя ждать. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение „крайне неудачным и безответственным“, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оно „демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями“. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель почти повторил мысль своего норвежского коллеги, а ООН призвала Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений.

Что касается премьер-министра Эстонии Каи Каллас, то она неоднократно говорила, что Запад не должен поддаваться на ядерные угрозы Москвы, и повторила свою мысль в интервью Bloomberg 23 февраля, через два дня после заявления Путина. „Даже при наихудшем сценарии потенциальный ядерный ответ произойдёт в зоне конфликта, а не на территории альянса“, — заметила Каллас, призвав страны НАТО не бояться помогать Украине. При этом, несмотря на насыщенную деятельность (что отражено в её аккаунтах в соцсетях), ни в одном выступлении, ни в одной публикации, появившихся с 21 февраля до начала распространения новости, Кая Каллас не делала ультимативных заявлений по поводу выхода России из СНВ-3. По крайней мере, по официальным каналам ничего подобное не распространялось.

Какой же источник причастен к появлению в медиаполе резонансного заявления Каи Каллас? Согласно данным сервиса TGStat, впервые эта новость появилась 22 февраля в 10:36 по московскому времени в Telegram-канале под названием „а вот мой яндекс кошелёк». В описании канала указан его профиль: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Несмотря на это, шуточные новости, публикуемые на канале, с завидной регулярностью распространяются другими ресурсами, позиционирующими себя как серьёзные. Так, ещё 10 февраля объектом шутки стала та же Кая Каллас с якобы имевшим место заявлением о передаче Украине несуществующих эстонских истребителей. При этом создатели канала явно знают о сложившейся тенденции. Например, 23 февраля ресурс опубликовал скриншоты своей новости, распространённой каналами „Осташко! Важное“ и „Россия 2.0“, снабдив их комментарием: „Никогда не подводят“.