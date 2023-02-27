Новости Эстонии
27.02.2023, 20:16

Столичный Кристийне приглашает детей на веселый спортивный день

 
LAPSED SPORDIGA SÕBRAKS! (297 × 210 мм), копия - 2
LAPSED SPORDIGA SÕBRAKS! (297 × 210 мм), копия - 2
ФОТО: Natalja Gromovaja | Управа Кристийне

28 февраля в 11 часов в таллиннском парке Седерхельма (ул. Моони, 30) проводятся увлекательные зимние спортивные мероприятия для детей.

В Год движения по случаю школьных зимних каникул управа района Кристийне предлагает детям увлекательные занятия, чтобы получить еще больше удовольствия от движения. Уже завтра под руководством тренеров Келли Калму и Кевина Андерс Сийму для детей пройдут веселые подвижные игры и соревнования.

„Спорт способствует физическому развитию детей. Физическая активность оказывает положительное влияние и на психическое здоровье ребенка, помогая снизить стресс и создавая положительные эмоции“, – резюмировала управа Кристийне и пригласила всех детей принять участие в веселом спортивном дне.

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