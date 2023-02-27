27.02.2023, 20:16
Столичный Кристийне приглашает детей на веселый спортивный день
ФОТО: | Управа Кристийне
28 февраля в 11 часов в таллиннском парке Седерхельма (ул. Моони, 30) проводятся увлекательные зимние спортивные мероприятия для детей.
В Год движения по случаю школьных зимних каникул управа района Кристийне предлагает детям увлекательные занятия, чтобы получить еще больше удовольствия от движения. Уже завтра под руководством тренеров Келли Калму и Кевина Андерс Сийму для детей пройдут веселые подвижные игры и соревнования.
„Спорт способствует физическому развитию детей. Физическая активность оказывает положительное влияние и на психическое здоровье ребенка, помогая снизить стресс и создавая положительные эмоции“, – резюмировала управа Кристийне и пригласила всех детей принять участие в веселом спортивном дне.